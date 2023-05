"L'Inter è sempre stata grande squadra, ma le finali sono sempre gare secche e non sono mai scontate" ha avvisato Marco Materazzi, ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter.

Qual è il segreto questa sera per non pensare a Istanbul?

"Non devi pensarci. Perché se ci pensi arrivano gli infortuni, i rimorsi magari per non aver dato abbastanza… Siamo in tanti, siamo una rosa competititiva e bisogna andare a mille per non avere rimorsi. L’obiettivo anche oggi è grande, perché la Coppa Italia è diventato un grande trofeo e si vede dall’atmosfera qui intorno".

Cosa bisogna temere l’Inter di questa Fiorentina?

"Che giocano a calcio. Ti lasciano giocare, è vero, ma fanno il loro gioco sia in casa che fuori. E non a caso, bisogna fargli i complimenti per l’altra finale conquistata in maniera meritata. Sanno quello che fanno".

