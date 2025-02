All’esordio oggi con la maglia dell’Inter, il portiere nerazzurro Josep Martinez analizza ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi contro il Genoa, sua ex squadra: “Sono molto felice per la vittoria della squadra, è molto importante per il nostro percorso perché arrivavamo da una sconfitta. Loro hanno fatto una grande partita di squadra, per fortuna i dettagli sono stati dalla nostra parte”.

Quanta voglia avevi di tornare in campo?

“Moltissima, questa settimana è stata piena di emozioni. Sapete che Sommer si è fatto male, doveva giocare lui, sono molto emozionato perché è stata la prima gara per me, ho incontrato di nuovo i miei ex compagni di squadra, ma ho cercato di affrontare la gara con normalità”.

Come stai lavorando dal punto di vista mentale?

“Sono tanti mesi che mi sto allenando qui in vista di questo momento, sto imparando tanto. Il ruolo del portiere è sempre così, entri quando c’è un problema e devi essere sempre pronto. È quello che ho cercato di fare in questi mesi, sapevo comunque che avrei avuto un’opportunità in Coppa e quindi ero già concentrato. L’esordio è arrivato nella settimana giusta”.

Assomigli a Sommer nella tranquillità?

“Sin dal primo giorno Yann mi ha aiutato tanto, sto imparando tanto da lui. Quando non giochi non è semplice ma devi sempre farti trovare pronto, ma come detto era da settimane che ero focalizzato su questa gara di Coppa Italia".

La classifica la guardate?

"La mentalità è quella di essere sempre in alto, siamo contenti di aver vinto oggi. Speriamo di avere fortuna domani e di rimanere lì”.