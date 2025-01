Direttamente dal prato di San Siro, dove tra poco l'Inter compirà l'ultimo passo nella League Phase di Champions sfidando il Monaco, Beppe Marotta si è soffermato con Amazon Prime Video per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. "Diamo priorità al risultato sportivo che per noi è fondamentale per darci sicurezza, per evitare di fare due turni supplementari - ha spiegato il presidente nerazzurro: Poi chiaramente l'aspetto economico è altrettanto importante, però noi oggi siamo concentrati sul nostro cammino, siamo nel gruppo di testa, vediamo lo striscione d'arrivo a un chilometro e dobbiamo arrivare tra i primi".

La mentalità dell'Inter è cambiata, Inzaghi ha fatto scelte di formazione non pensando al derby.

"L'allenatore oggi ha preparato questa partita, da domani penserà al derby. Comunque dico un bravo all'allenatore perché sta affrontando al meglio questo periodo intenso di impegni, e bravi anche ai giocatori che rispondono appieno alle sollecitazioni di Inzaghi".

Buchanan è fatta al Villarreal? Cosa dobbiamo aspettarci in entrata?

"Intanto Buchanan stasera è qua con noi, l'eventuale ottica Villarreal è semplicemente per dargli possibilità di giocare con più continuità perché qua la concorrenza è forte. Andrebbe via per crescere tecnicamente. In entrata vediamo di sostituirlo adeguatamente con un profilo molto giovane".

Quanto incasserà l'Inter se arriva tra le prime 4?

"Tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tanta roba?".

