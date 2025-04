"Sold out? L'entusiasmo dei tifosi andrebbe ripagato col passaggio del turno. Abbiamo bisogno del loro straordinario supporto". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, parlando ai microfoni di Amazon Prime Video, a pochi minuti dal kick-off di Inter-Bayern Monaco.

"La felicità è un parametro fondamentale", ha detto Inzaghi relativamente alla scelte per il suo futuro. C'è attaccamento alla maglia nel vostro spogliatoio.

"Devo dire che il nostro è un bel gruppo, con valori molto importanti come il senso di appartenenza. Sono sicuro che i giocatori giocheranno fino allo sfinimento per poter regalare a loro stessi, alla società e ai tifosi un grandissimo traguardo".

Un regalo per la semifinale?

"Quando si arriva in semifinale, si vede lo striscione dell'ultimo chilometro. Vorremmo arrivare davanti a tutti il traguardo: andare in finale e cercare di vincerla. Questo è un sogno, ma a volte i sogni si realizzano. Se mi accontento di poco? Nello sport bisogna essere giustamente ambiziosi".

