A margine di Fiorentina-Inter, partita rinviata a data da destinarsi per emergenza medica dopo il malore accusato in campo da Edoardo Bove al 17esimo minuto, Beppe Marotta si è soffermato con DAZN : "Volevo dimostrare la nostra vicinanza come Inter, coi giocatori, lo staff e i tifosi, ma anche come rappresentante del mondo del calcio - le parole del presidente nerazzurro -. Siamo una comunità, quando si vivono momenti così delicati e negativi bisogna stringersi. Siamo vicini a questo ragazzo di soli 22 anni, la speranza è che possa uscirne velocemente nel migliore dei modi. Nello stesso tempo, la decisione (di rinviare la partita, ndr) è stata assunta spontaneamente dai giocatori, dall'arbitro e dalle componenti tecniche. Mi sembra il minimo rispetto per una situazione molto delicata. Non conosco bene i particolari, però evidentemente c'è stato un intervento immediato da parte di tutti. Spero tutto si possa risolvere al meglio di fronte a questa situazione drammatica".