"Il successo dell'Inter a Lisbona non mi ha stupito". Così Andrea Mandorlini, commentando per Sportitalia il 2-0 conquistato al Da Luz dai nerazzurri, nel primo round dei quarti di finale di Champions League. "Sono stati gli errori sottoporta a determinare il periodo poco fortunato precedente, sono molto contento per il risultato - ha aggiunto l'ex giocatore della Beneamata, attualmente allenatore del Mantova -. L'altra sera ci sono stati pochi errori e un atteggiamento perfetto della squadra; bisogna avere sempre questa pazienza".

Un po' deludente, per contro, la prestazione delle Aquile portoghesi, imbattute in Europa prima di martedì: "Sinceramente anche io ho avuto l'impressione che il Benfica non fosse una squadra di alto livello, ma sono quelle impressioni che lasciano un po' il tempo che trovano - le parole di Mandorlini -. Perché davanti aveva un'Inter concentrata che non ha concesso niente. Un paio di situazioni pericolose le ha create: nel ritorno bisognerà stare attenti, perché poi basta poco perché si rimetta tutto in discussione, non è ancora finita".