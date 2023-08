Intervistato da Sky Sports UK per la presentazione della nuova stagione di Premier League, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag sottolinea l'importanza dei nuovi acquisti giunti ai suoi ordini e il loro impatto positivo: "André Onana, Mason Mount, questa è una famiglia ed è molto facile integrarsi. Lo stesso vale per Rasmus Hojlund. Sapevamo di avere bisogno di giocatori così, in ogni reparto c'è un giocatore nuovo che porta nuovi livelli al nostro gioco, così che le nostre prestazioni siano migliori".

