Per Romelu Lukaku si avvicina l'ora della verità. Il centravanti dell'Inter, alle prese con il problema alla coscia sinistra, è arrivato in giornata nel ritiro del Belgio a Tubize, come testimoniato da una storia su Instagram dei Diavoli Rossi che vede il 9 in compagnia del milanista Charles De Katelaere.

Nelle prossime ore Big Rom verrà sottoposto a risonanza magnetica per fare il punto sull'entità dell'infortunio: si tratta di un esame chiave per capire se l'interista potrà volare o meno con il resto dei compagni verso il Qatar per partecipare al Mondiale.