Anatoliy Trubin sta vivendo un momento particolarmente delicato allo Shakhtar Donetsk: il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno, l'intesa verbale con l'Inter e il tentativo di assalto del Benfica sono tutti fattori che non stanno giocando a favore del giovane portiere ucraino. Al punto che quest'oggi, nel corso dell'amichevole disputata dagli arancioneri contro il Tottenham che ha visto gli Spurs prevalere per 5-1 con uno scatenato Harry Kane autore di ben quattro reti, Trubin è rimasto tutto il tempo a guardare non avendo neanche l'onore di subentrare ad Andriy Pyatov, al quale è stata concessa una passerella dopo venti minuti di gara per il suo match di addio: il tecnico Patrick van Leeuwen gli ha preferito Dmitro Riznyk.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!