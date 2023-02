Poco prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del derby di domani tra Inter e Milan, il club nerazzurro ha annunciato l'upgrade di partnership col brand LeoVegasNews, che come avvenuto in occasione del ritiro di Malta campeggerà sulle divise di allenamento e warm-up prepartita di giocatori e staff. Di seguito il comunicato: "LeoVegas.news, la piattaforma d’intrattenimento che offre contenuti esclusivi legati al calcio e ai suoi protagonisti, è il nuovo Official Training Kit Front Partner di FC Internazionale Milano. Il sito, già Official Infotainment Partner dei nerazzurri, sarà da oggi presente sul front del training kit della prima squadra maschile e femminile e sul kit pre-match indossato dai giocatori nel riscaldamento di tutte le competizioni. Dopo la collaborazione in occasione del training camp a Malta di inizio dicembre, quando LeoVegas.news era apparso sul training kit della squadra, la partnership tra le due società si fortifica con un nuovo accordo che testimonia il sempre crescente valore del brand Inter, che ha portato la piattaforma di Infotainment a legare ulteriormente il proprio marchio alla squadra nerazzurra.