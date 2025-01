Archiviata non senza dolore la sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Milan, Lautaro Martínez è pronto a risollevare l'Inter, di scena a Venezia domenica pomeriggio per la prima giornata del girone di ritorno di campionato. Il capitano nerazzurro ha dalla sua uno score da cecchino con le squadre neopromosse, avendo preso parte a 25 gol nelle sue ultime 25 sfide (20 reti e 5 assist). In più, il Toro, a partire dalla scorsa stagione, è uno degli unici due calciatori ad aver iscritto per venti volte il suo nome a referto alla voce 'marcatori' in trasferta nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Kylian Mbappé, a quota 22. Lo riporta Opta.

