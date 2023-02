"Sicuramente queste prestazioni non servono a niente e a nessuno. Dobbiamo cambiare attitudine, girare pagina e lavorare come abbiamo fatto sempre, cercando dalla prossima partita di lasciare un'immagine migliore di quella che abbiamo lasciato oggi". Così Lautaro Martinez ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-1 subito al Dall'Ara nel lunch match. "Il Bologna è stato più bravo di noi. Noi non abbiamo approcciato la partita come dovevamo e abbiamo perso questi tre punti che erano importanti.