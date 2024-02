Lautaro Martinez, grande protagonista della serata, dal prato di San Siro parla ai microfoni di Sky Sport per un commento a caldo del match dominato dall’Inter dopo il triplice fischio di Marco Piccinini:

L’approccio è stato la cosa più importante?

“Sì, approcciamo tutte le partite allo stesso modo. A volte si riesce, a volte no; però cerchiamo di fare sempre lo stesso lavoro, cercando di prendere gli avversari alti per creare occasioni. Questo ti crea la possibilità di aprire le marcature e vincere”.

La classifica marcatori è la cosa che forse vuoi meno, per te contano gli obiettivi.

“Sicuramente. Alzare la coppa a Riyadh lo porterò per sempre, ora abbiamo un obiettivo davanti. Dobbiamo continuare su questa strada, umili per migliorare e giocare come abbiamo fatto stasera”.

Siete padroni del vostro destino?

“Sempre così. Abbiamo trovato la maturità giusta col lavoro del mister e scendiamo in campo con la consapevolezza giusta e lo dimostriamo a ogni partita”.

E con quale consapevolezza affronterete l’Atletico Madrid?

“Con la forza di questo gruppo. Ci sono giocatori nuovi che si sono messi subito a disposizione, poi la scelta è del mister. Noi lavoriamo per dare sempre il massimo”.

Sul rinnovo.

“Come ha detto il direttore, siamo sulla strada giusta; mancano dettagli. Non è facile ma non c’è fretta, ho due anni e mezzo di contratto e sono tranquillo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!