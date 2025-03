"Io bomber all time dell'Inter in Champions? Orgoglio è la prima parola che mi viene in mente perché non avrei immaginato di raggiungere questo traguardo. Sono grato all'Inter, ai tifosi e ai compagni. Poi ringrazio la mia famiglia in Italia e in Argentina, sono sempre loro che mi stanno vicino nei momenti brutti". Così Lautaro Martinez, parlando ad Amazon Prime Video dopo Feyenoord-Inter 0-2.

Oggi avete fatto una partita di sacrificio.

"Si parla tanto dell'Inter, ma siamo sempre in campo ogni due giorni da otto mesi. Ci sono tanti ragazzi che hanno fatto anche gare con le Nazionali, ma noi scendiamo in campo per dare il massimo per questa maglia. Oggi avevamo difficoltà in un reparto, Bastoni meritava questo premio per il sacrificio fatto. Vanno fatti i complimenti a lui e alla squadra".

Gol che allontanano voci strane che erano circolate su di te.

"Io rispetto tutti, mi sono già lasciato alle spalle tutto. Sono stato accusato di una cosa che non è successa, sono contento perché dimostro in campo la persona che sono".