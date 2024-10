Intervenuto dal palco durante un evento di FdI a Padova, il presidente del Senato, noto tifoso della Beneamata, Ignazio La Russa ha parlato anche della squadra di Simone Inzaghi: "Avete parlato di Inter e l’Inter quest’anno ha vinto la seconda stella. Quando ero più giovane la seconda stella era a destra, e 'Nerolandia' era la festa tricolore di Padova".

Napoli favorito per Scudetto?

"Ci dobbiamo rassegnare al Napoli vincitore del campionato quest’anno? No, non ci rassegniamo. Ma mi perdonino gli juventini e gli altri, se lo Scudetto non lo rivincesse l’Inter, che in cambio però dovrà vincere la Champions altrimenti non sarei contento, la vittoria del Napoli sarebbe un modo per ripagare una città che ha dato molto ma non sempre ha avuto abbastanza".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!