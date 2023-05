La prima volta non si scorda mai. Il centrale difensivo classe 2004 Stefano Di Pentima festeggia la prima chiamata tra i grandi, essendo stato aggregato da Inzaghi per la sfida di stasera contro l'Atalanta. Di Pentima ha collezionato undici apparizioni con la Primavera di Christian Chivu e due con l'U18. Complice l'assenza di Alessandro Fontanarosa, impegnato al Mondiale U20, sarà a disposizione della prima squadra per la penultima giornata di Serie A.