In attesa di novità sul fronte San Siro, l'Inter non abbandona l'ipotesi di costruire un nuovo stadio a Rozzano. Le ultime novità spuntano da Calcio e Finanza che ha potuto consultare il bilancio al 31 dicembre 2023 del gruppo Brioschi, ramo di investimenti immobiliari del gruppo Bastogi, società che si trova nelle mani della famiglia Cabassi (proprietaria dall'area di interesse del club nerazzurro).

In un estratto del documento c'è anche un passaggio sull'Inter e sull'area in cui i nerazzurri vantano un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024: "Con riferimento invece al settore sud del comparto, per il quale nel mese di marzo 2024 è stata pubblicata la variante urbanistica al PGT, in conformità agli accordi in essere, continueranno le verifiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A, in merito alla fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area".

Nel passaggio riportato da CF sulla sezione relativa all’evoluzione prevedibile della gestione si legge invece che "nonostante un miglioramento del generale contesto macroeconomico con un’inflazione in diminuzione e il venir meno della crisi energetica, permane una generale situazione di incertezza riconducibile al deterioramento delle prospettive economiche nazionali ed internazionali. Tale fatto trova fondamento in un indebolimento della domanda come conseguenza delle politiche monetarie ancora restrittive, del conseguente peggioramento della fiducia di consumatori e imprese nonché degli attuali elevati rischi di natura geo-politica (in particolare in Europa e Medio Oriente)".

"Per quanto riguarda il comparto immobiliare - prosegue la nota del gruppo Brioschi - proseguiranno le attività, sia operative che commerciali, finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio. A Milanofiori Nord proseguiranno le attività propedeutiche al completamento dello sviluppo dei 14.000 mq residui del comparto", mentre "per l’area di Milanofiori Sud, con riferimento al settore nord del comparto, proseguirà l’iter di approvazione del Piano Integrato di Intervento adottato il 21 febbraio 2024".

