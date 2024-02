L'Inter torna a giocare a San Siro dopo quasi un mese. E lo fa in un big match dal sapore di scudetto: domenica, alle ore 20:45, i nerazzurri affronteranno la Juventus nell'attesissimo big match di campionato. Una dal clima infuocato, con il Meazza che - come annuncia il club in una nota ufficiale - sarà tutto esaurito per sostenere Lautaro e compagni.

San Siro sarà sold-out, motivo per cui sarà importante per tutti i tifosi recarsi allo stadio a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 17:45. Per tutte le altr info CLICCA QUI.

