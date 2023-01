L'Inter è sbarcata all'aeroporto di Riyad dopo le 22.30 ora locale nel terminal privato e ad attenderla ha trovato due pullman tutti brandizzati nerazzurri, rispettivamente per lo staff e per la squadra. Non solo, nell'area accoglienza del terminal è stato organizzato un benvenuto sfarzoso con fiori, ghirlande, datter e il caffè del posto che somiglia molto al tè e viene chiamato saudi caffè.