Nei giorni scorsi si è parlato di nuovo della causa di alcuni creditori nei confronti del presidente dell'Inter, Steven Zhang , chiamato a ripagare oltre 250 milioni dopo un'ordinanza di un giudice di Hong Kong. Creditori che - come riferito dai colleghi di Milano Finanza - hanno attivato le azioni esecutive della sentenza dello scorso luglio, tra cui la richiesta al tribunale di Milano (con istanza depositata il 27 luglio in sede civile e assegnata alla sezione specializzata per le Imprese) di annullare il verbale del CdA del club milanese con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico da presidente.

Nella delibera con cui l’assemblea degli azionisti nerazzurri ha approvato il nuovo CdA, si legge infatti che "ai neonominati Consiglieri (tra i quali appunto Zhang, ndr) non spetta alcun emolumento ai sensi dell’art. 2389 primo comma del codice civile per la carica di amministratori della Società, dando atto che i nuovi Consiglieri hanno già preventivamente manifestato il proprio consenso a non ricevere alcun compenso in relazione alla carica (fatta eccezione per quanti di essi già intrattengano con la Società un rapporto di lavoro dipendente, i quali già ricevono una remunerazione ai sensi del rispettivo contratto di lavoro)". Come spiega Calcio e Finanza, "è questo il punto su cui, ora, i creditori vogliono intervenire: annullando la delibera, costringerebbero l’Inter ad indicare un emolumento per Steven Zhang, che finirebbe però direttamente nelle tasche dei creditori in Cina, anche se i costi ricadrebbero tuttavia sulle casse della società nerazzurra".

Intervistato nelle scorse settimane da Wall Street China, l'avvocato Kang Jian ha provato a spiegare i motivi che hanno spinto i creditori ad arrivare fino a Milano: "Abbiamo appreso che i beni personali e di valore detenuti direttamente da Zhang Kangyang (il nome reale del presidente dell’Inter, ndr) sono molto rari e l’esecuzione successiva non sarà molto semplice e diretta" le sue parole, tradotte da CF.