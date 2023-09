L'esperienza di Ionut Radu al Bournemouth sta andando "molto bene" e il giocatore "è molto contento". Parola di Crescenzo Cecere, agente del portiere di proprietà dell'Inter in quest'annata in prestito in Inghilterra, durante l'intervista concessa a Sportitalia.

Però in campionato non è il portiere titolare. Si aspettava che avrebbe fatto da 'secondo'?

"Sì, ma Neto è un grande portiere che può dare molto a Radu e da cui Radu può imparare tanto".

Più in particolare, cosa gli piace del Bournemouth?

"Beh, la Premier è uno dei campionati più importanti e seguiti. In più la città di Bourmenonth è molto bella e offre un ottimo stile di vita per un calciatore".

