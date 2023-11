Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 Sport, l'agente di Andrea Colpani, Tullio Tinti ha parlato del suo assistito, fortemente seguito dall'Inter: "Sono molto contento per Andrea: è un ragazzo per bene, viene da una famiglia bresciana come lo sono io, lo conosco da quando era bambino. Ha avuto una crescita esponenziale, ha grandi qualità e ha fatto la trafila con grande umiltà e impegno: sta raccogliendo i frutti di tanti sacrifici e di tanti anni di apprendistato. Deve continuare a migliorarsi, il calcio non ti regala nulla, soprattutto in Italia dove gli italiani sono considerati meno degli stranieri. In questo ruolo da mezza punta riesce a esprimere al meglio le qualità tecniche e fisiche. Lo chiamano El Flaco perché è magro, però è anche alto 1,88, ha una bella fisicità. Quando Palladino lo ha avvicinato vicino all'area, è diventato letale. Andrea calcia come i giocatori veri. Futuro? Ora è concentrato sul Monza, poi la chiamata in azzurro è l'aspirazione massima di tutti i ragazzi".

