Nuova avventura lontano da Milano e dall'Inter per Ionut Radu, volato in Inghilterra per rilanciarsi al Bournemouth. Una scelta che rende felice il portiere, come confermato dall'agente Oscar Damiani ai microfoni di TMW: "È contento il ragazzo e questa è la cosa più importante. È un campione, deve giocarsela e mostrare di essere un grande portiere. Lui è contento e per me e Crescenzo Cecere (intermediario dell’operazione, ndr) questa è la cosa più importante".

