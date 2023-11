Il trasferimento di Davy Klaassen dall'Ajax all'Inter poco prima del gong che ha sancito la fine dell'ultimo mercato estivo ha spiazzato un po' tutti, anche se il centrocampista olandese covava già da tempo l'idea di lasciare il club in cui è cresciuto: "Tutto è iniziato alla fine della scorsa stagione - ha raccontato a ESPN -. Avevo la sensazione che l'Ajax avrebbe preso una strada diversa; man mano che la preparazione procedeva, ho sentito sempre di più questa cosa. Poi ho pensato: se arriva qualcosa di buono, sono aperto all'addio. C'erano tanti club interessati, ma solo quando è arrivata l'Inter mi sono convinto. Questo è davvero un grande club, non me lo aspettavo all'ultimo giorno. Ma quando sono arrivati, non potevo lasciarmi scappare l'occasione".

La separazione dai Lancieri, comunque, non è arrivata a cuor leggero: "Non volevo necessariamente lasciare l'Ajax, ma non sapevo se questo fosse ancora ciò che mi rendeva felice. L'ultimo anno non è stato un bell'anno, ma alla fine mi sono divertito moltissimo nelle stagioni in cui sono stato lì. Non è stato solo positivo, ma molto positivo. L'Ajax resta il mio club. Tornerò un giorno, in qualunque ruolo".

