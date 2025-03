E' scappato un sorriso a Thiago Motta di fronte alla prospettiva di pensare clamorosamente allo scudetto, stasera che la Juventus si è arrampicata a meno sei dalla vetta della classifica occupata dall'Inter grazie al successo sul Verona. "Oggi mi concentro sulla partita, sull'ottima prestazione che abbiamo fatto e i tre punti importanti guadagnati - ha spiegato il tecnico bianconero a Sky Sport -. Ora avremo dei giorni per recuperare alcuni giocatori e preparare la prossima, una partita importante contro l'Atalanta, che è un avversario forte: dovremo mettere energia e concentrazione. Sappiamo che sarà complicata, dovremo avere l'iniziativa e combattere perché loro sono forti tecnicamente e fisicamente. Poi pensiamo di partita in partita, l'importante è giocare bene a calcio. La prossima partita sarà diversa, immagino un'Atalanta aggressiva e noi dovremo mettere dinamismo ed energia per giocare per la vittoria".