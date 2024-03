Il lunedì di Pasquetta, Simone Inzaghi festeggerà le 150 panchine con l'Inter in tutte le competizioni con un obiettivo chiaro in testa: regalarsi i tre punti per avvicinare ulteriormente la seconda stella. Se Lautaro Martinez e compagni dovessero vincere la partita battendo l'Empoli, il tecnico piacentino raggiungerebbe i 100 successi dal suo arrivo in nerazzurro.