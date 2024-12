Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato anche in conferenza stampa il match vinto oggi contro il Como: “Si sta tenendo un punteggio altissimo, ma lo avevo detto che sarebbe stato un campionato aperto, avvincente. Stanno vincendo tutte e ci sono squadre come il Como che è venuta a fare una grande partita a San Siro".

Fabregas le ha fatto i complimenti, come mai i colleghi italiani faticano le riconoscergli meriti?

“Gli ho parlato nel pre-gara, gli ho fatto i complimenti e gli ho detto di continuare così. Oggi sono venuti a fare una grande gara in casa nostra, è un allenatore che ha delle ottime prospettive”.

Lautaro?

“Io devo essere sincero, non sono preoccupato. Delle ultime 10 ne abbiamo vinte otto, stiamo avendo un ottimo andamento. A Lautaro ho fatto i complimenti dopo la Lazio, oggi non ho ancora rivisto la partita ma se si vince va bene. Può essere un problema per lui, ma i tifosi e i compagni sono con lui e il gol arriverà presto. Deve stare tranquillo".

La difesa?

“Siamo partiti in un modo, poi abbiamo cambiato un po’ l’assetto. Bastoni era da anni che non giocava come centrale. In questo momento che abbiamo qualche assenza c’è bisogno di tutti, anche di De Vrij che oggi non era al 100% e ci ha dato una mano gli ultimi 20-25 minuti”.