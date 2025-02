Una partita complicata forse oltre ogni previsione, ma che alla fine ha fruttato tre punti e primato in classifica momentaneo per l’Inter che batte il Genoa grazie alla zuccata vincente di Lautaro Martinez. Così Simone Inzaghi commenta quanto visto questa sera ai microfoni di DAZN:

Andate a dormire davanti a tutti ad una settimana dal match di Napoli.

“Complimenti al Genoa che ha fatto un’ottima gara e a Vieira, ma non è una sorpresa. Bastava vedere le partite per capire che sarebbe stata una partita difficile che abbiamo approcciato molto bene. Poi nel finale del primo tempo non abbiamo messo la stessa intensità ma nel secondo tempo sono rimasti concentrati e determinati. C’è stata l’occasione loro sulla quale è stato bravo Martinez, ma l’abbiamo vinta tirando fuori grandissima energia. Ho fatto i complimenti alla squadra ma li avrei fatti ugualmente anche senza vittoria perché i ragazzi mettono tutto in campo continuando a lavorare pur tra tante difficoltà. Sono orgoglioso di loro e contento per i tifosi; dobbiamo continuare così sapendo che abbiamo giocato 37 partite qualcuno ha giocato già 43 partite ufficiali a fine febbraio, un numero che si fa in una stagione. Bisogna essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali”.

Anche tu senti che manca qualcosa a questa squadra. Ti fidi tantissimo dei giocatori e sul piano tattico funziona bene ma tu devi metterci qualcosa per tenere alta l’attenzione.

“Sono consapevole di avere una squadra che vuole vincere sempre. Poi ci sono i momenti di difficoltà dove cerchiamo di sollecitare i ragazzi. Stasera venivamo da una sconfitta che ci aveva fatto male, in quattro giorni siamo riusciti a lasciarcela alle spalle e a preparare una gara con delle difficoltà perché il Genoa sta facendo un ottimo campionato”.

Thuram già contro la Lazio o si aspetterà Napoli?

“Sta migliorando, lavoriamo giorno su giorno. Non lo abbiamo ancora visto in campo, negli ultimi due spezzoni ha dato grandissima disponibilità ma a Firenze ha avuto un problema. Però sta lavorando giorno e notte, sta migliorando; c’è fiducia, vedo i dottori molto sereni. Se non sarà martedì speriamo sarà a Napoli”.

Cosa avete messo in due settimane di lavoro pieno?

“Abbiamo lavorato in una condizione che non ci era mai capitata salvo ad agosto o con le pause delle Nazionali con tanti giocatori via e non è semplice. Abbiamo lavorato bene, pur avendo qualche defezione importante che speriamo di recuperare”.

Mettete pressione sul Napoli ora.

“La mettiamo a noi stessi. Ci sono sempre cose su cui migliorare ma abbiamo una squadra che sente molto la maglia e per questo ho detto che avrei fatto loro i complimenti anche senza vittoria. Hanno lottato e si sono aiutati anche quelli che hanno giocato meno tempo hanno dato tutto. Dobbiamo continuare così sapendo che le partite del campionato non sono mai semplici e ci sono grandi insidie”.

Marotta metterebbe la firma per vincere Scudetto e Champions, tu?

“Il nostro obiettivo è essere protagonisti in ogni competizione. Poi scegliere non è semplice, se rientrano tutti siamo doppi nei ruoli, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!