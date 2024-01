Supercoppa Italiana e Coppa Italia vinte, finale di Champions League conquistata e, ovviamente, il lungo percorso in campionato. Il 2023 dell'Inter è stato intenso e dispendioso, come spicca nella tabella di riepilogo dell'anno appena concluso lanciata sui social di 433: la squadra nerazzurra è la quarta in Europa per partite giocate (ben 61, con 39 vittorie, 12 pareggi e 10 ko che hanno fruttato 129 punti) e terza per rendimento nel cinque maggiori campionati europei.

Solo il Manchester City campione d'Europa (66 partite e 152 punti) e Real Madrid (63 partite e 138 punti) hanno fatto meglio di Lautaro e compagni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!