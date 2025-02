E' arrivata anche in Portogallo la voce di mercato lanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui l'Inter avrebbe messo gli occhi su Gustavo Sá, centrocampista classe 2004 del Famalicão, mandando uno 007 nerazzurro per osservarlo dal vivo nel match contro il Vitoria Guimaraes dell’8 febbraio scorso. La notizia è stata commentata così da Hugo Oliveira, tecnico dei portoghesi: "L’interesse dei grandi club dimostra che stiamo lavorando bene. Gustavo ha molto da migliorare e, a fine stagione, vedremo cosa potrà succedere. Ma per ora siamo totalmente concentrati sul presente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!