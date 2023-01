Paura passata, pericolo scampato. Dopo essere stata a un passo dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Parma, l'Inter acciuffa la qualificazione per i capelli: Lautaro all'88' ha regalato ai suoi i supplementari, e Acerbi al 110' di testa ha deviato in rete una corta respinta di Buffon dopo una bella conclusione (con stop a seguire) di Dimarco. Come l'anno scorso con l'Empoli, quando Ranocchia pareggiò al 90' in rovesciata e poi Sensi regalò la qualificazione ai supplementari, l'Inter deve dar fondo alle riserve di energie per superare un Parma sempre attento e pericoloso in contropiede per evitare la figuraccia. Inzaghi pensava forse di poter dosare le forze con tante partite ravvicinate e concedere minuti a chi ha giocato meno finora, ma il risparmio energetico è stato eccessivo, visto che l'Inter non si è praticamente quasi mai resa pericolosa dalle parti di Buffon fino ai cambi che di fatto hanno cambiato il match. Indubbio infatti che siano stati i nuovi entrati, quelli che avrebbero dovuto riposare, a rimettere in carreggiata la partita. Soprattutto sugli esterni l'Inter ha ricominciato a macinare gioco, da un'azione insistita di Bellanova è arrivata la giocata che ha portato Lautaro al tiro del pareggio; da una grande giocata di Dimarco sulla sinistra nei supplementari è arrivato il gol di testa di Acerbi, anch'egli subentrato nel finale dei tempi regolamentari. Inzaghi ha dovuto sbilanciare avanti una squadra che non riusciva a uscire dalla sua mediocrità inserendo Dzeko davanti al fianco di Lautaro con Correa a supporto.