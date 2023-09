C'è anche Piero Ausilio tra gli spettatori presenti questo pomeriggio all'U-Power Stadium. Dopo l'importante successo di ieri nel derby, il ds dell'Inter - pizzicato dai colleghi di Calciomercato.it - è arrivato nello stadio brianzolo a pochi minuti dal fischio d'inizio di Monza-Lecce, una delle due gare domenicali delle 15 in programma in Serie A. Da capire chi siano gli 'osservati speciali' del dirigente nerazzurro, sempre al lavoro a caccia di colpi di mercato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!