Inter in ansia per le condizioni di Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro è stato sostituito all'intervallo della sfida di Nations League tra Turchia e Galles, lo stesso Calhanoglu nel post partita ha ammesso di aver sentito pizzicare e che domani si sottoporrà ad una risonanza magnetica.

Anche Montella nel post partita ha parlato del suo infortunio. "È davvero difficile togliere Hakan dal campo. Non lo vorresti togliere in nessuna squadra al mondo. E' un giocatore dominante. C'è stato un infortunio. Per questo lo abbiamo tolto", le parole riportate da Spor.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!