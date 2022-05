Alle 18.45 l'Inter scenderà in campo a San Siro contro l'Empoli e dai social del club nerazzurro arrivano i primi indizi sul look da gara. I ragazzi di Inzaghi affronteranno i toscani con la terza maglia: si tratta della stessa divisa utilizzata nel match d'andata del Castellani, terminato 2-0 per i campioni d'Italia in carica con le reti di D'Ambrosio e Dimarco.