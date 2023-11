Spazio anche al futuro di Khephren Thuram, talento cristallino del Nizza accostato a Juve e Inter in Italia, tra i tanti temi di mercato toccati da Rafaela Pimenta durante l'intervista rilasciata ai cronisti a margine del Meeting Nazionale IAFA, andato in scena al Circolo Marina Militare di Roma: "Ho letto le notizie, ma non so come andranno le cose. È veramente troppo presto per parlare di questo", ha tagliato corto l'agente. Che, in precedenza, parlando di un altro suo assistito, Henrikh Mkhitaryan, aveva spiegato di essere pronta a firmare il rinnovo con l'Inter (leggi qui).

