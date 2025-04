Dopo il comunicato diramato dal Barcellona, il quotidiano Sport spiega quali sono le partite che Robert Lewandowski, che ha accusato una lesione alla coscia durante la partita col Celta, è destinato a saltare: il polacco è praticamente out per le partite di campionato contro il Maiorca di martedì, così come la partita del 3 maggio contro il Valladolid. Così come salterà anche la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, in programma sabato 26 aprile a La Cartuja, e la semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, in programma il 30 aprile.

Tuttavia, ha la possibilità di essere a disposizione di Hansi Flick per il ritorno di martedì 6 maggio, anche se si troverebbe in una situazione difficile, e per il derby della Liga dell'11 maggio allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Lewandowski potrebbe rivelarsi decisivo per i catalani nel finale di stagione, così come in un'ipotetica finale di Champions League del 31 maggio a Monaco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!