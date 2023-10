Dopo l'intervista rilasciata ieri a Il Mezzaggero di Ciro Immobile, parole che hanno fatto percorrere un brivido lungo la schiena di tutti i tifosi laziali, il Corriere dello Sport fa chiarezza sul futuro del capitano biancoceleste, svelando però anche qualche retroscena legato al più recente passato. Secondo il quotidiano romano infatti quest'estate Simone Inzaghi avrebbe fatto un tentativo di portarlo a Milano, tentativo però morto sul nascere per via delle richieste economiche di Lotito troppo alte. Il numero uno della Lazio, "avrebbe valutato la sua partenza solo davanti ad un’offerta tra 40 e 50 milioni", cifre che, come sappiamo bene, l'Inter non si sarebbe potuta permettere.

