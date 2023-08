Avventura in Serie A in arrivo per Sebastiano Esposito, protagonista nella tournée giapponese con il gol del momentaneo 1-1 nel match contro il Paris Saint-Germain: secondo Gianlucadimarzio.com, l'attaccante stabiese è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Esposito passerà al club gialloblu con la formula del prestito. Esposito arriva dall'ultima esperienza molto positiva in prestito al Bari, dove ha giocato dal 31 gennaio al termine della stagione realizzando 4 gol e 2 assist in 15 presenze, tra stagione regolare e play-off di Serie B.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!