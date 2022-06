La storia sportiva tra Wilfried Gnonto e l'Inter potrebbe non essere finita definitivamente il 23 aprile 2020, quando il canterano nerazzurro decise di lasciare Milano per firmare con lo Zurigo, club che poi gli ha permesso di esordire con la Nazionale maggiore italiana. Lo spiraglio per un ritorno lo ha aperto il padre Boris Noel parlando sulle frequenze di Radio Rai durante la trasmissione 'Un giorno da pecora': "Lui è interista, il suo sogno è sempre stato quello di giocare con i nerazzurri. Quando è andato via era molto dispiaciuto. Richieste per lui? Sono cose gli agenti", le sue parole.