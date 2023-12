Con Lazar Samardzic nel mirino, per il quale il Napoli offre 20 milioni più bonus all'Udinese, la permanenza di Piotr Zielinski è sempre più improbabile. Secondo Il Roma più che improbabile, l'addio del centrocampista polacco al club campione d’Italia è praticamente pronunciato: il classe ’94 lascerà il capoluogo partenopeo per andare all’Inter a parametro zero. Atteso a breve infatti un colloquio tra l’agente del giocatore e casa nerazzurra per trovare un accordo dal 1 luglio quando, una volta scaduto il legame che lo vincola ai campani, potrà aggregarsi al club meneghino.

