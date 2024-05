Prima gioia inglese per il portiere dell'Inter di Istanbul, André Onana che vince il primo titolo con la maglia del Manchester United salvando una stagione dai toni più scuri che chiari. I Red Devils battono per 2-1, grazie alle reti di Garnacho e Mainoo, i cugini del City e vincono la FA Cup.

Bella prestazione per l'ex Inter leggermente rovinata in occasione del gol degli avversari, rete di cui è spiacevolmente colpevole. Il camerunese non riesce a bloccare un pallone che Doku gli spedisce all'angolino senza neanche troppa potenza: effetto saponetta che beffa ancora una volta lo sfortunato numero 24 che spedisce accidentalmente il pallone oltre la linea di porta, regalando ai citizens una rete e alla sua prestazione una macchia che avrebbe potuto evitare. Errore che per sua fortuna non ha ulteriori conseguenze perché la squadra di Erik ten Hag alla fine alza le braccia al cielo e si porta a casa il prestigioso trofeo, una soddisfazione dopo un'annata parecchio complicata.

