Un clean sheet contro una macchina da gol come il Manchester City è merce rarissima in senso assoluto. Lo è ancora di più se si pensa che l'Inter è diventata solo la seconda squadra dopo lo Sporting Lisbona (9 marzo 2022) a non concedere neanche una rete alla squadra di Pep Guardiola nelle 42 partite giocate in casa in Champions League. Lo evidenzia Opta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!