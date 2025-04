Dopo essere andato sotto ad Augsburg alla mezz'ora, a causa della rete firmata da Dimitris Giannoulis che con una conclusione potente finita appena sotto la traversa di Jonas Urbig, il Bayern Monaco è riuscito a rimontare grazie ai gol di Jamal Musiala e di Harry Kane e conduce al momento sui Fuggerstädter per 2-1. Ma per Vincent Kompany non c'è modo di festeggiare, perché le porte dell'infermeria bavarese si aprono nuovamente: a finire ko questa volta è proprio Musiala, che si infortuna in maniera anche singolare e deve lasciare il campo a braccia, sostenuto da un massaggiatore.

Musiala, nello specifico, ha accusato un dolore alla coscia sinistra nel tentativo di andare in pressing sul portiere avversario e di disturbare un suo rilancio. Al suo posto è entrato Thomas Müller. Bisognerà capire se il nazionale tedesco riuscirà a recuperare in tempo per il match di Champions League contro l'Inter di martedì all'Allianz Arena, ma le modalità con le quali è uscito dal campo non sembrano far presagire nulla di buono...

