Nel giro di interviste durante il dopo-partita a Eindhoven, Mauro Icardi si è intrattenuto anche ai microfoni di ESPN Argentina, commentando innanzitutto la decisione di Lionel Messi di lasciare la Nazionale: "Non credo sia irreversibile, deve tornare perché nel 2019 abbiamo la Copa America". Il discorso passa poi alla vittoria dell'Inter contro il Psv: "Dobbiamo ripeterci. Abbiamo vinto pur essendo in svantaggio, non ho dubbi sul fatto che abbiamo giocato meglio e meritato la vittoria. Io cerco sempre di fare del mio meglio. Il Psv è una squadra molto pericolosa soprattutto quando lancia il pallone lungo in area. Nel finale sono rientrato per aiutare la difesa, ma è una cosa che di solito faccio".

