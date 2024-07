Tra poche ore l'Argentina sfiderà la Colombia nella finalissima della Copa America. Per il match dell'Hard Rock Stadium di Miami, stando a quanto risulta ai colleghi di TyC Sports, il Lionel Scaloni potrebbe confermare la formazione per la quarta volta nel suo ciclo, anche se ha un dubbio: Gonzalo Montiel, che ha sostituito Nahuel Molina contro il Canada, non è al meglio ma dovrebbe comunque partire titolare.

Per il resto solo conferme, con gli interisti Lautaro Martinez e Valentin Carboni che sembrano destinati alla panchina: il tridente offensivo sarà composto da Di Maria, Julian Alverez e Messi.

