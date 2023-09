Alla fine Stefano Sensi e Lucien Agoume sono rimasti all'Inter - nonostante siano stati sul mercato sino all’ultimo secondo di questa finestra estiva - sono rimasti all’Inter. "E qui resteranno, almeno fino a gennaio, a meno che in Viale della Liberazione non ricevano offerte dall’Arabia Saudita o da squadre di leghe a cui sarà ancora concesso tesserare calciatori nei prossimi giorni", scrive oggi Tuttosport. L'arrivo di Klaassen 'inguaia' l'italiano, che secondo TS rischia ora di non essere inserito nella lista Champions (così come Asllani).

