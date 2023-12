Tuttosport torna sulla questione del rifinanziamento del debito in scadenza con Oaktree a maggio 2024. Secondo il quotidiano, il fondo americano avrebbe chiesto interessi al 25% per il rifinanziamento. Cifra, si sottolinea, difficilmente sostenibile e legata a una congiuntura economica sfavorevole.

Tramite Goldman Sachs, Suning ha quindi cominciato a parlare con altri soggetti americani come Sixth Street e Ares Management: il primo ha acquisito dal Barcellona il 25% dei diritti televisivi della Liga per i prossimi 25 anni per 519 milioni, mentre Ares Management ha raccolto 460 milioni per il Chelsea per riqualificare Stamford Bridge.

Entro gennaio serve una fumata bianca perché i tempi tecnici sono stretti e la situazione è complicata. Il cammino in Champions League dello scorso anno ha scongiurato cessioni per 60 milioni di euro entro lo scorso 30 giugno, consentendo di prendere tempo per la trattativa Onana col Manchester United e di non cedere alcun altro big.

Va ricordato che oltre al debito con Oaktree c'è un quadro generale da 807 milioni di debiti complessivi e un indebitamento finanziario netto da 308,8 milioni. Per ora, considerando anche l'ingresso nel Mondiale per club, quello probabile nella Champions che verrà e il progetto stadio, Suning non intende comunque mollare la presa.