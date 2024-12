Le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Simone Inzaghi aumentano le attese per la prova di Nico Paz al Meazza e fanno intendee un certo interesse per il ragazzo. Il tecnico, scrive Tuttosport, non si è nascosto. Conosce l'interesse del club per il talento argentino, ma ha scelto di evitare frasi di circostanza, elogiando il giocatore.

L'argentino è nel mirino per la prosisma estate. Operazione non semplice, visto che il Real Madrid può riacquistarlo per 12 milioni. A Milano le vedono come una seconda punta-trequartista capace di creare superiorità numerica, ma volendo anche un possibile erede di Mkhitaryan in un'evoluzione da mezzala.

Seguito dagli osservatori in diverse gare, è "marcato" da Zanetti fuori dal campo: il vice-presidente è amico del padre Pablo con cui ha giocato nel mondiale '98 e ha conosciuto anche il calciatore del Como in alcuni eventi della Fondazione Pupi. Ad uno di questi ha incrociato anche Piero Ausilio.