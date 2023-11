A dispetto delle voci di mercato che parlano di un presunto ritorno di fiamma dell'Inter, Lazar Samardzic, secondo quanto risulta a Tuttosport, aspetta la Juventus confidando di poter approdare alla corte di Massimiliano Allegri già nel mese di gennaio. Una trattativa non semplice, precisano i colleghi del quotidiano torinese, anche se le condizioni per una cessione in prestito nella finestra invernale si stanno sempre più definendo. Sì, perché nella lettura di Tuttosport, le parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, assomigliano molto a un via libera alla sua cessione: "Premesso che io di mercato non me ne occupo, se Samardzic va via, resta o diventa bandiera dell’Udinese a me non interessa. A me interessa cosa fa Lazar in questi giorni e domani (oggi contro il Milan a San Siro, ndr) se gioca per la squadra, lui deve fare quello che fanno tutti gli altri, che vanno forte con la palla e fortissimo senza palla", il suo pensiero.

Dichiarazioni che sono arrivate poco dopo quelle rilasciate da Beppe Marotta, il quale ha tolto pubblicamente il club nerazzurro dalla corsa: "Siamo concentrati sul presente e non sul futuro, non è attuale". Al contrario, l'ad nerazzurro è parso decisamente più possibilista su Andrea Colpani, quantomeno come potenziale obiettivo: "Premesso che col Monza abbiamo ottimi rapporti e che loro hanno diversi elementi validi in rosa, se ci saranno occasioni concrete ne parleremo più avanti".

Insomma, come sottolinea Tuttosport, Colpani sembra avere quelle caratteristiche che mettono d'accordo dirigenza e parte tecnica, motivo per cui la questione verrà affrontata col Monza, club al quale l'ex Atalanta è legato da un contratto a lungo termine fino al 2028. "Una questione che preoccupa troppo gli uomini di mercato nerazzurri, intanto perché i rapporti tra i club sono ottimi", la chiosa del pezzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!