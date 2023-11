Tuttosport si concentra oggi sulla figura di Beppe Marotta, un ex della sfida tra Juventus e Inter. Il dirigente nerazzurro ha infatti alle spalle una lunga esperienza in bianconero prima di approdare a Milano. Come racconta il quotidiano, troverà di fronte un club profondamente diverso da quello che aveva lasciato in cui gli unici tra quelli con cui ha collaborato a Torino ancora presenti sono Francesco Calvo e Federico Cherubinil quest'ultimo unico manager che Marotta avrebbe portato volentieri proprio all'Inter.

Nell'articolo si sottolinea quanto Marotta abbia inciso nella filosofia dei nerazzurri, una delle società con più giocatori stranieri un tempo, oggi diventata quella che offre il blocco più consistente alla nazionale italiana.